В Новосибирске въезд с Большевистской на Обскую запретят после 23 февраля

В Новосибирске после 23 февраля изменят схему движения на улице Обской.

Как сообщили Сиб.фм в мэрии, въезд с улицы Большевистской будет запрещён — дорогу переведут на односторонний режим.

По данным городских властей, нововведение должно повысить пропускную способность выезда на Большевистскую примерно на 30% и сделать движение более безопасным. При этом возможность попасть на Обскую сохранится со стороны улицы Грибоедова.

В администрации отметили, что корректировка схемы практически не затронет другие маршруты, однако позволит существенно увеличить общий поток транспорта в направлении Большевистской.