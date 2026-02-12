82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
12 февраля, 20:44
пробки
4/10
погода
-17°C
курсы валют
usd 77.46 | eur 92.47
82.76% -1.2
сегодня
12 февраля, 20:44
пробки
4/10
погода
-17°C
курсы валют
usd 77.46 | eur 92.47
сегодня 18:00
общество

В Новосибирске въезд с Большевистской на Обскую запретят после 23 февраля

Фото: Сиб.фм / скриншот "Яндекс карт"
Подпишитесь на Telegram-канал

В Новосибирске после 23 февраля изменят схему движения на улице Обской.

Как сообщили Сиб.фм в мэрии, въезд с улицы Большевистской будет запрещён — дорогу переведут на односторонний режим.

По данным городских властей, нововведение должно повысить пропускную способность выезда на Большевистскую примерно на 30% и сделать движение более безопасным. При этом возможность попасть на Обскую сохранится со стороны улицы Грибоедова.

В администрации отметили, что корректировка схемы практически не затронет другие маршруты, однако позволит существенно увеличить общий поток транспорта в направлении Большевистской.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Игорь Кириченко
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.