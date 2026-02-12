В Новосибирском управлении ФНС России перечислили актуальные меры поддержки малого бизнеса

Несмотря на ужесточение некоторых опций в налоговом законодательстве 2026 года, государство старается поддерживать малый и средний бизнес. Об этом заявил руководитель УФНС России по Новосибирской области Геннадий Морозов в эксклюзивном интервью Сиб.фм. Также он перечислил актуальные меры поддержки.



«В частности, для этой категории налогоплательщиков (малый и средний бизнес) действуют пониженные ставки по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения (УСН). Так, при выборе объекта налогообложения «доходы» – ставка составляет 1% вместо 6%. При выборе налогоплательщиком объекта налогообложения «доходы, уменьшенные на величину расходов», – ставка 5% вместо 15%», – отметил Морозов.



В качестве меры поддержки малого бизнеса можно назвать «Налоговые каникулы», действуют в России с 2015 года. Ею могут воспользоваться индивидуальные предприниматели, впервые зарегистрировавшие свой бизнес и применяющие упрощенную или патентную систему налогообложения. Им дается право в течение двух налоговых периодов не платить налог, то есть для них на это время действует нулевая ставка.



«Еще одна мера поддержки – право на применение пониженных тарифов по страховым взносам: 15% вместо 30%. Льгота действует для тех, кто занимается растениеводством, животноводством, рыболовством, производством пищевых продуктов, одежды, лекарств и др. (список утвержден Правительством РФ)», – добавил Геннадий Морозов.



Еще одна мера поддержки – «Надзорные каникулы». Будет действовать до 2030 года. Контрольные мероприятия проводятся только в отношении объектов с чрезвычайно высоким и высоким уровнем риска. Таким образом подавляющее большинство субъектов малого бизнеса на длительный период освобождены от плановых налоговых проверок.