В Тюменской области растёт число жителей с ожирением

В Тюменской области отмечен рост числа людей с диагнозом «ожирение», сообщают в региональном департаменте здравоохранения.

По данным за 2024 год, по сравнению с 2023-м количество пациентов увеличилось на 12%. Об этом пишет megatyumen.ru.

Специалисты отмечают, что часть роста связана не только с реальной проблемой, но и с более активным выявлением. Важную роль сыграли профилактические программы, диспансеризация и профилактические осмотры. Всё больше жителей проходят обследования, оценивается индекс массы тела, образ жизни и факторы риска, связанные с питанием и физической активностью.

Диетолог Екатерина Петрученя отмечает, что ключевыми причинами ожирения остаются всего два фактора: несбалансированное питание и дисбаланс между потребляемыми и расходуемыми калориями. На практике это проявляется в малоподвижном образе жизни, частых перекусах и фастфуде, а также недостатке навыков приготовления полезной еды.

Врачи подчеркивают: рост выявляемости ожирения — сигнал, что система профилактики работает, а раннее выявление позволяет скорректировать питание и образ жизни без серьёзного ущерба для здоровья.