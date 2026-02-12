82.76% -1.2
сегодня 17:50
проиcшествия

Житель Новосибирска из-за обиды сжёг дом и гараж бывшего работодателя в Кузбассе

Фото: Сиб.фм / Freepik
Следственное управление МВД по Кемеровской области завершило расследование уголовного дела в отношении 34-летнего новосибирца. Его обвиняют в поджоге частного дома и гаража в Анжеро-Судженске, сообщили в ведомстве.

В сентябре 2024 года в полицию поступило сообщение о пожаре. Экспертиза подтвердила: причиной возгорания стал поджог. Ущерб превысил 6 миллионов рублей.

Оперативники выяснили, что к преступлению причастен житель Новосибирска. Мужчина специально приехал в Кузбасс, проник в гараж потерпевшего, разлил горючую жидкость и поджёг. Огонь уничтожил подсобное строение и жилой дом. Семья владельца использовала его как дачу и в момент поджога в здании никого не было.

Подозреваемого задержали в Новосибирской области. Мотивом стала месть: ранее обвиняемый работал у домовладельца, но остался недоволен выплаченной суммой.

Уголовное дело направлено в Анжеро-Судженский городской суд. Максимальное наказание по статье — до 5 лет лишения свободы.

Кристина Уколова
Журналист

Читайте в
