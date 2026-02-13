Более 210 миллионов ущерба: в Новосибирске арестованы обвиняемые в крупном мошенничестве

Октябрьский районный суд Новосибирска отправил под стражу трёх фигурантов дела об организации преступного сообщества. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Новосибирской области.

Мера пресечения избрана Магомеду Цадаеву, обвиняемому в создании криминальной структуры, Аркадию Джанояну, обвиняемому в участии в преступном сообществе, а также Михеилу Цибадзе, обвиняемому в грабеже в особо крупном размере.

По данным следствия, с октября прошлого года по июнь нынешнего на территории нескольких регионов России действовало организованное преступное сообщество. Его участники совершили не менее 36 мошенничеств, общий ущерб от которых превысил 210 миллионов рублей.

Цадаев и Джаноян, как полагает обвинение, отвечали за безопасность группировки: они подыскивали потенциальных жертв и участвовали в «криминальных разборках» с конкурентами. Цибадзе инкриминируется отдельный эпизод в Москве – грабёж, совершённый группой лиц с применением насилия и хищением имущества в особо крупном размере.

Суд отправил всех троих в СИЗО до 10 апреля 2026 года.

