сегодня 12:50
общество

Демобилизация в 2026 году: что известно о сроках, гарантиях и ротации

Фото: Сиб.фм / Freepik
Вопрос о полномасштабном увольнении военнослужащих, призванных в рамках частичной мобилизации, до сих пор не имеет официального решения. Ни в Минобороны, ни в Госдуме конкретных сроков завершения службы не называют.

Вместо этого на повестке — социальная защита. Парламентарии подготовили законопроект, который расширяет трудовые права демобилизованных. Сейчас вернувшийся со службы может в течение трёх месяцев восстановиться на прежнем месте работы. Новые поправки предлагают закрепить за ними приоритетное право остаться в штате при массовых сокращениях.

Однако когда именно начнётся массовое возвращение мобилизованных, пока не определено. Представители оборонного ведомства неоднократно подчёркивали: решения о полномасштабной демобилизации нет.

Эксперты указывают на риски резкого одновременного возвращения большого числа людей — это способно ударить и по оперативной обстановке, и по рынку труда.

Часть военнослужащих, мобилизованных в 2022 году, уже перевелась на контракт. Уволиться досрочно они могут лишь по состоянию здоровья или при исключительных семейных обстоятельствах.

Наиболее реалистичным сценарием эксперты называют постепенную ротацию.

Кристина Уколова
Журналист

