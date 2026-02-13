82.76% -1.2
сегодня 19:41
общество

Масштабные удары и новые рубежи: что известно о боях в зоне СВО на 13 февраля

Фото: Сиб.фм
По данным Министерство обороны Российской Федерации, в период с 7 по 13 февраля российские военные нанесли один массированный и шесть групповых ударов по объектам на территории Украины.

В сообщении говорится, что целями стали предприятия оборонной отрасли, объекты энергетики, топливной и транспортной инфраструктуры, склады вооружения, аэродромы и пункты размещения подразделений, а также места хранения и запуска беспилотников.

Отмечается, что подразделения группировки «Север» установили контроль над Чугуновкой в Харьковской области и Сидоровкой в Сумской области. По заявлению ведомства, на этом направлении противник потерял свыше 1400 военнослужащих и значительное количество техники.

Группировка «Запад», как утверждается, заняла населённый пункт Глушковка Харьковской области. Сообщается о потерях украинских формирований более чем в тысячу человек и уничтожении техники и складов.

Подразделения «Южной» группировки улучшили положение по переднему краю. В сводке говорится о поражении ряда бригад и уничтожении танков, включая «Leopard», а также артиллерии и складов снабжения.

Группировка «Центр» заняла более выгодные рубежи, «Восток» сообщил об освобождении Зализничного в Запорожской области, а «Днепр» — о поражении подразделений и техники противника.

Средства ПВО, по информации ведомства, сбили крылатые ракеты «Фламинго», реактивные снаряды HIMARS, ракеты «Нептун» и более тысячи беспилотников.

Игорь Кириченко
Журналист

