С 1 февраля в России проиндексировали материнский капитал и более 40 социальных выплат

С 1 февраля 2026 года материнский капитал и ряд других социальных пособий выросли на 5,6%. Коэффициент индексации 1,056 соответствует фактической инфляции за 2025 год. Повышение коснулось как новых назначений, так и неизрасходованных остатков средств на сертификатах.

Как изменился размер материнского капитала

Теперь на первого ребёнка, родившегося после 1 февраля 2023 года, семья получает 737 204 рубля. На второго ребёнка, если выплата на первенца не назначалась, размер господдержки составляет 974 189 рублей. Если семья уже оформляла маткапитал на первого ребёнка, доплата за второго увеличилась до 236 985 рублей. Такая же сумма — 974 189 рублей — полагается на третьего или последующего ребёнка, если раньше права на сертификат не возникало.

Важно: если семья получила маткапитал на первенца в 2025 году, а в 2026 году у неё родится второй ребёнок, доплата составит не 221 895 рублей, как предполагалось ранее, а уже проиндексированные 236 985 рублей.

Кроме того, индексации подлежит и неизрасходованный остаток. Например, если на сертификате оставалось 340 тысяч рублей, после февраля сумма увеличится до 359 040 рублей. Если средства израсходованы полностью, дополнительного начисления не будет.

Как узнать остаток маткапитала

Проверить сумму неизрасходованных средств можно через портал «Госуслуги» — услуга «Выписка об остатке материнского капитала». Также справку можно получить в клиентской службе Социального фонда в течение 10–15 минут или через официальный сайт и приложение СФР. Электронная выписка имеет ту же юридическую силу, что и бумажная.

Какие ещё выплаты выросли с 1 февраля

Повышение на 5,6% затронуло более 40 различных пособий, компенсаций и ежемесячных выплат.

Единовременное пособие при рождении или усыновлении ребёнка теперь составляет 28 455,74 рубля. При усыновлении детей-сиблингов или ребёнка с инвалидностью выплачивается 217 384,62 рубля. Минимальное ежемесячное пособие по уходу за ребёнком выросло до 10 837,20 рубля, максимальное — до 83 021,18 рубля. Выплата беременной жене военнослужащего по призыву теперь равна 45 053,7 рубля, а ежемесячное пособие на ребёнка призывника — 19 308,96 рубля.

Ежемесячная денежная выплата Героям труда СССР и России достигла 103 693,16 рубля, полным кавалерам ордена Трудовой Славы — 76 472,65 рубля, ветеранам боевых действий — 4 838,66 рубля.

Для людей с инвалидностью размер ежемесячной денежной выплаты составляет: I группа — 6 157,22 рубля, II группа — 4 397,23 рубля, III группа — 3 520,01 рубля. Ежегодная компенсация на содержание собаки-поводыря увеличилась до 39 951,15 рубля, а выплата инвалидам войны — до 3 835,66 рубля.

Максимальное пособие по безработице теперь равно 15 886,46 рубля. Максимальная единовременная выплата при производственной травме составляет 163 596,34 рубля, а ежемесячная страховая выплата — 125 789,16 рубля.

Кроме того, увеличен размер компенсации на погребение — теперь он составляет 9 678,63 рубля.

Все указанные суммы являются базовыми. В регионах, где применяются районные коэффициенты, итоговый размер выплат будет выше. Деньги перечисляются только на карты «Мир».