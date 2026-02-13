82.76% -1.2
сегодня 04:00
общество

Стало известно, в каком году было самое холодное 23 февраля в Новосибирске

Фото: Сиб.фм
Пока сибиряки готовятся к празднованию Дня защитника Отечества, метеорологи напоминают: этот праздник не всегда радовал мягкой погодой.

Самым суровым в истории города стало 23 февраля 1970 года, когда природа устроила настоящую проверку на прочность.

В тот год столбики термометров в Новосибирске рухнули до отметки –37 °C. Этот показатель до сих пор остаётся абсолютным температурным минимумом для данной даты за всё время метеонаблюдений. Горожанам пришлось отмечать праздник в условиях экстремальной стужи, которая была почти на 20 градусов ниже климатической нормы.

Однако февраль в Сибири бывает непредсказуем. Полной противоположностью рекорду 1970-го стал праздник в 1998 году. Тогда вместо метелей и морозов в город пришла аномальная оттепель — воздух прогрелся до +3 °C, заставив снег на улицах активно таять.

Разница между самым холодным и самым тёплым 23 февраля в истории города составляет внушительные 40 градусов, что лишний раз подчёркивает суровый и контрастный характер сибирского климата.

Игорь Кириченко
Журналист

