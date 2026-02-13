В Белокурихе построят восьмиэтажный комплекс апартаментов

Руководитель ГК «Алтай Апарт» Андрей Саркисян принял участие в форуме «Сибирская строительная неделя» в Экспоцентре и дал эксклюзивное интервью в студии BFM-Новосибирск.

– Андрей, вы руководитель ГК «Алтай Апарт». Расскажите, чем занимается ваша компания и какие проекты реализуете прямо сейчас?

– У нас два ключевых, очень амбициозных проекта. Первый — это строительство апартаментов в курортном городе Белокуриха. Все знают, что это жемчужина Алтайского края, здравница всероссийского масштаба. Люди едут туда со всей страны. Наш проект — восьмиэтажный комплекс с комфортабельными номерами-апартаментами, которые будут продаваться как инвестиционный актив. То есть владелец получит и рост стоимости самой недвижимости, и пассивный доход от ее сдачи в аренду через профессиональную управляющую компанию. Мы как раз сейчас выбираем, с кем сотрудничать — с федеральным оператором или с местными специалистами, которые знают все особенности белокурихинского рынка.

– На каком этапе находится этот проект?

– Сейчас идет активная фаза подготовки. Участок в самом центре курортной жизни. Идет разработка участка и проектная документация. В ближайшее время планируем получить разрешение на строительство. Наблюдается очень много интереса от потенциальных инвесторов, но, согласно законодательству, на этапе проектирования мы не можем принимать средства. Однако мы всегда открыты для диалога и готовы показать локацию, ведь она действительно шикарная — эпицентр туристического потока.

– Многие спикеры на форуме высказывали опасения насчет будущего строительной отрасли. Каков ваш настрой?

– Знаете, если будем твердить «плохо, кризис, тяжело» — легче не станет. Нужно смотреть вперед, просчитывать шаги, учиться на ошибках, но двигаться. У нашей отрасли за плечами огромный опыт преодоления разных ситуаций. Я считаю, не нужно бояться. Нужно брать амбициозные проекты и развиваться. Тогда и результат будет, и уверенности прибавится.

– Расскажите о втором масштабном проекте.

– Это коттеджный поселок в Барнауле по федеральной программе, проект комплексного развития территорий. Участок огромный — 57 гектаров, планируется 406 домовладений, коммерческая зона, школа, детский сад. Проект сложный, с большой социальной нагрузкой, но мы справляемся. За полтора года уже провели все коммуникации: газ, воду, построили собственный водоканал. Сети проложены, и уже заселились первые жители.

– Как вы думаете, что ждет рынок жилья в будущем? Спрос будет на частные дома или многоэтажки?

– Я считаю, что это вопрос возраста и жизненных приоритетов. Молодежь, лет до 30-35, часто выбирает квартиры в многоквартирных домах — это комфорт, минимум забот, вся инфраструктура рядом, не нужно чистить снег. Но человек «дорастает» до своего дома. Появляется желание жить на земле, иметь свой уголок с садом, баней, местом для шашлыков с друзьями. Люди 35+ — это наша целевая аудитория для коттеджных поселков. Они хотят пространства, свободы, жизни на природе.

– То есть вы видите перспективу в обоих форматах?

– Безусловно. И то, и другое — отличная инвестиция. Рынок недвижимости растет, и существует дефицит качественных проектов в хороших локациях. Будь то современный комплекс апартаментов в курортной зоне с гарантированным доходом от аренды или благоустроенный коттеджный поселок с инфраструктурой в черте города — у каждого варианта найдутся свои клиенты. Главное — предлагать качественный продукт там, где в нем есть реальная потребность.