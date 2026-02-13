В Новосибирске глава НОС Шуров предупредил о глубоком кризисе оконного бизнеса

Оконная отрасль России переживает один из самых сложных периодов за последние годы. Об этом заявил председатель правления Национального Оконного Союза (НОС) Виталий Шуров в ходе форума «Сибирская строительная неделя» в Новосибирске в студии BFM-Новосибирск.

По словам Шурова, 2025 год завершился для производителей светопрозрачных конструкций значительным спадом. Предварительные оценки ассоциации указывают на падение рынка в натуральных показателях (квадратные метры, штуки изделий) не менее чем на 15%. Начало 2026 года также демонстрирует «достаточно отрицательные результаты», что подтверждает общие пессимистичные прогнозы для строительного комплекса.

«Ситуация крайне напряжённая, — отметил глава НОС. — Вся отрасль испытывает очень большое напряжение на протяжении нескольких последних периодов».

Шуров подтвердил, что в отрасли уже есть тревожные сигналы. По его информации, поступают данные о «крайне сложном финансовом состоянии ряда компаний». В таких условиях, считает он, неизбежно начнётся процесс «очищения рынка» — уход с него части игроков.

«Как бы это печально ни было, укрупнение рынка и высвобождение рынка за счёт ухода части игроков с рынка однозначно будет», — заявил Шуров.

При этом рассчитывать на масштабную государственную поддержку, по мнению руководителя ассоциации, частному бизнесу не приходится. Хотя программы финансирования развития существуют, инвестировать в модернизацию и новое оборудование на падающем рынке «крайне сложно».

В условиях кризиса Национальный Оконный Союз не предлагает «волшебных таблеток». Ключевыми темами для обсуждения среди участников становятся жёсткая эффективность, ежедневный контроль показателей, борьба за клиента и аккуратная работа с финансами.

«Основной акцент — это уже переход от простой оптимизации, где просто резали издержки, к полномасштабной, постоянной системе повышения эффективности и производительности труда на каждом из этапов», — пояснил Шуров.

Важнейшим инструментом выживания он назвал кооперацию между участниками рынка — производителями окон, поставщиками профилей и комплектующих. Совместная работа над проектами, обмен опытом и взаимная поддержка в рамках ассоциации позволяют компаниям «усиливать друг друга» в сложный период.

Отвечая на вопрос о положении Новосибирской области, Шуров отметил, что три предприятия-члена НОС в регионе («Века Рус», «Динал», «Райт Окна») — это значимо, но недостаточно для покрытия ёмкого рынка Сибири. При этом сам Новосибирск как крупный промышленный центр он оценивает как «значительную часть» отрасли с большим потенциалом.

Несмотря на тяжёлую ситуацию, глава Национального Оконного Союза выразил осторожный оптимизм, свойственный предпринимателям. Он призвал рассматривать нынешний кризис как «одну из волн», которую нужно пережить, оставаясь гибкими и адаптивными. Компании с долгосрочной миссией, по его словам, способны отстоять свою нишу, предлагая потребителям дополнительную ценность.

