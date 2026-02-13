В Новосибирске показали концепцию арт-объекта в форме огромной снежинки

Лидер «Про.Движение» (Москва) Петр Виноградов предложил Новосибирску две оригинальные скульптуры для благоустройства городских пространств: гигантскую «Снежинку» — концептуальную смотровую площадку — и модульную инсталляцию «Богомол» из тетроподов. Об этом он заявил в студии BFM-Новосибирск на форуме «Сибирская строительная неделя».

«Это не просто искусство, а брендовый продукт для города, который подчеркнет его конструктивистское наследие и сибирский колорит», — отметил Виноградов.

Скульптура «Богомол» представляет собой конструктор из 11 модульных элементов в виде стилизованных тетроподов — волногасителей, разработанных французскими инженерами в 1950-х годах. Изготовленные из нержавеющей стали, они собираются в формы животных или геометрических фигур, как, например, богомол или звезда. Каждый элемент символизирует молекулы углеводородов (например, «Богомол» — диметилпропан), что перекликается с научным профилем Академгородка.

«Мы интегрировали инженерный элемент в искусство. Это скульптура для городских пространств, но не только. Мы собирали их в полях, на фестивалях в Екатеринбурге и Москве», — рассказал архитектор.

Серия уже была представлена на различных деловых площадках и Виноградов выразил желание оставить ее в Новосибирске по разумной цене. Пока проекты реализуются за счет собственных средств команды, которая сочетает архитектуру с производством.

Второй объект — «Снежинка» — это лестничная конструкция высотой 16 метров и шириной 42 метра, напоминающая лабиринт с шестью лучами и двумя круглыми площадками. Концепция родилась в 2022 году во время работы над стелой «Город трудовой доблести» и эволюционировала в идею памятника конструктивизму к 130-летию города. Макет из стекла и нержавеющей стали с подсветкой предназначен для района новой ледовой арены, где планируется благоустройство 20 гектаров.

«Новосибирск — брутальный город конструктивизма, с четкой геометрией. «Снежинка» — наша интерпретация сибирского символа, как логотип аэропорта Толмачево или олимпийский Сочи», — объяснил Виноградов.

Он подчеркнул, что проект рассчитан на долгосрочную реализацию: конструкция уже смоделирована, требуется только доработка расчетов.

«Украшать города — важная миссия. Мы делимся идеями, ждем реакции от народа. Если все сложится, через несколько лет встретимся на этой смотровой площадке», — заключил архитектор.

