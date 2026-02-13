В Новосибирске создают отечественный парусный флот RX-7

В России появилось серийное производство парусных судов для детско-юношеского спорта, которое должно решить проблему острой нехватки снаряжения. Об этом в ходе форума «Сибирская строительная неделя» заявил основатель бренда RX Sailing Марк Рубинов.

Компания, базирующаяся в Новосибирске, выпускает две модели судов полностью отечественного производства: детский швертбот RX-7 и катамаран для спорта и отдыха. Идея создать собственное производство родилась у основателя, который всю жизнь увлекался химией, металлообработкой и яхтенным спортом.

«С импортом парусной матчасти очень большие сложности. Практически весь флот спортивные школы закупали за границей. В России есть несколько производителей, но именно для обучения, для старта — мы одни из немногих, кто серийно делает монофлот», — пояснил Марк Рубинов.

За время существования проекта более 40 швертботов RX-7 были поставлены в спортивные школы по всей стране — от Сахалина до Великого Новгорода. Лодка, занимающая промежуточное положение между классами «Оптимист» и «Луч», предназначена для спортсменов весом до 60 кг.

По словам Рубинова, продукция получила положительные отзывы от тренеров и юных спортсменов. Лодки оценили за надежность, прочность и хорошие ходовые качества: судно легко выходит на глиссирование и просто в управлении.

Ключевой задачей на текущий момент основатель RX Sailing называет регистрацию швертбота RX-7 как официального спортивного класса во Всероссийской федерации парусного спорта. Для этого уже создана некоммерческая организация, ведутся необходимые процедуры.

«Мы для этого все и делаем. После того, как класс лодок будет зарегистрирован, спортсмены смогут получать разряды, двигаться по спортивной карьере. Школы уже могут с большим энтузиазмом обращать внимание на эти лодки, потому что будет цель — не просто ловить ветер, но и медали получать», — отметил Рубинов.

Он выразил надежду, что статус официального класса будет присвоен до конца 2026 года, что откроет путь для проведения общероссийских и международных регат.

Компания сохраняет гибкость и готова разрабатывать новые модели судов под запросы рынка, отмечая, что цикл от идеи до воплощения занимает около года. Таким образом, новосибирское предприятие не только занимается импортозамещением, но и создает инфраструктуру для развития парусного спорта в стране с самых азов.