В Новосибирске Виктор Толоконский призвал спасать стройкомплекс через госзаказ на школы и дороги

Председатель Совета директоров Экспоцентра Виктор Толоконский стал гостем студии BFM-Новосибирск на форуме «Сибирская строительная неделя».

– Виктор Александрович, как вы оцениваете масштабы форума?

– Вы знаете, традиционно строительная выставка, строительная неделя привлекает очень много участников. Я рад тому, что здесь очень много специалистов строительной сферы из разных регионов России, из-за рубежа. Действительно идет полноценный обмен опытом, демонстрируются новые организационные подходы, технологии. Завязываются новые контакты, наверное, будут подписаны контракты. Поэтому не скажу, что удивлен — это каждый год на строительной выставке. Много участников, посетителей. Сильная деловая программа — здесь очень много известных спикеров, узнаваемых специалистов, которые участвуют в выработке новых решений. В принципе, доволен, как это проходит.

В общем, со многими разговаривал, обращались компании из других регионов, чтобы мы проконсультировали по продвижению продукции. Была, например, компания из Томска, которая делает очень современные кровельные материалы по новой технологии для любых зданий и сооружений. Организация из Татарстана, которая занимается переработкой нефтехимического сырья и производит гранулы для строительства детских площадок, парков, спортивных объектов, стадионов.

– Строительство — это основа роста экономики, стратегическое направление. Но ситуация в отрасли сейчас очень сложная. Многие эксперты отмечают спад. Как вы оцениваете текущее положение дел в строительной отрасли?

– С одной стороны, это в чем-то предсказуемо и нормально, потому что инвестиционный цикл не бывает только вверх — он всегда цикличен. С другой стороны, нельзя успокаиваться и приукрашивать ситуацию. Я многим на выставке говорю: прекратите говорить, что все хорошо. Все непросто. Потому что если все время говорить, что все хорошо, то никто ничего не делает. А если говорить профессионально о проблемах, то спрос на рынке упал резко — и рыночный, и государственный заказ, потому что бюджет испытывает серьезные трудности с балансировкой. Нет большого количества инвестиционных программ. Хотя бюджет все равно заказывает много: строительство социальных объектов — школ, детских садов, медицинских центров, инфраструктуры. Но спад есть — не на проценты, а на десятки процентов, где-то и в разы. Накопилось перепроизводство квартир. Когда слышу «мы сдали рекордно миллионы», я говорю: подождите, скажите, сколько вы продали? Сколько семей реально получили новые квартиры? А то 60-70% не продается — это изъятие оборотных средств, нагрузка на себестоимость, снижение перспектив роста. Чем выше себестоимость метра, тем сложнее продажа, тем труднее молодым семьям купить квартиру. Нужно подходить профессионально и конструктивно. Есть проблемы налогового регулирования: дом сдан, квартиры не проданы, денег нет, а налог на прибыль уже приходит. Прибыль не в стенах — она в реальных деньгах. Проблемы есть. Мы прошли пик падения за полтора года? Нет. Надо искать новые форматы.

– Что вы предлагаете для преодоления спада? Были ли на форуме дискуссии о государственной поддержке или новых подходах?

– Слышал от одного спикера из Москвы: не рассчитывайте на государственную поддержку, мотивируйте рынок. Но рыночный спрос ограничен, рентабельность производства низкая, нет запасов прочности для новых заводов.

Можно сформировать специальные инвестиционные фонды и в больших объемах строить школы — они перегружены, это масштабная проблема. Демография плохая? Подождите, сейчас адаптируемся к перегрузке: в классах больше 30 человек, факультативы подавлены, смены ждут у дверей. В классах должно быть 15 человек, школ нужно много. Это инвестиционный ресурс, мягко влияющий на инфляцию, без разгона. Строить школы, инфраструктуру, дороги — дорог много не бывает. Это мотивирует строительную индустрию. Если спрос подавлен, меньше строить — зимой меньше покупать цемент, а остановить цементный завод — целая проблема. Строительный комплекс влияет на всю экономику: любое падение сказывается на многих сферах. Нужно усиливать государственный заказ, мотивировать население, снижать цену денег. Инфляция — это не только много денег, а мало товаров, мало предложений. Давайте дадим предложение, будет конкуренция. Если только сдерживать спрос, инфляция вырастет быстрее.

– На форуме много говорят о трудностях: отказы от заказов, неплатежи. Но люди все равно приехали — значит, видят возможности. Как вы мотивируете отрасль не впадать в панику?

– У многих компаний в начале года отказы от заказов, растет кредиторка, неплатежи. Но смотрите, сколько людей — значит, видят возможности, резервы, желание преодолеть. Нужно не впадать в панику, а работать над снижением издержек, повышением эффективности и качества. С другой стороны, государству предлагать новые бюджетные и рыночные стимулы, мобилизовать банковскую систему. Банки государственные — можно трансформировать их прибыль в инвестиционные фонды для дешевых денег в долгую, развивать экономику. Банки должны понимать: экономика — процесс, без статичности. Сегодня такая, завтра тормозится — и вы теряете. Нужна работа государственных институтов и гражданского общества: новые решения, стимулирующие строительный процесс, привлекать партнеров, включая зарубежных. Инвестиции активнее в открытой экономике, а не замкнутой. Не паникуя, идти вперед.

– Еще один тренд — КРТ. Застройщики жалуются на растущую нагрузку: строить школы, сады, что повышает стоимость квадратного метра. Как вы к этому относитесь?

– Дискуссии появились недавно, когда спад пошел. На подъеме все боролись за КРТ, готовы были строить школы, финансировать коммуникации — социальное строительство повышает эффективность жилищного. Выбирая квартиру, если школа готова, платите дороже. Когда работал в Красноярске, предлагал застройщикам самим строить, а бюджет субсидирует часть стоимости. Это решаемо. Но КРТ развивали под крупных застройщиков: платите на конкурсе, получайте территорию, выполняйте социальные условия. Может быть другой подход: государственный институт готовит проект — школы, медцентры, бизнес — и выступает организатором, заказчиком, привлекает генподрядчиков. Использовать много подрядчиков на территории — сейчас отдаем одному, теряем в архитектуре: одна технология, однотипные дома. Один организатор мог бы управлять развитием, привлекать генподрядчиков, брать больше за аренду земли, строить социалку за счет этого. Привлекать бизнес: спортивные объекты, торговля — это может быть прибыльно. Потенциал КРТ не исчерпан, в начале. Нужно новые решения, не повторять старое.

