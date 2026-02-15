Китай и Казахстан остаются главными торговыми партнёрами Новосибирской области

Сибирская таможня подвела итоги внешнеторговой деятельности региона за 2025 год. По данным ведомства, структура оборота по-прежнему строится вокруг импорта: ввоз преобладает над вывозом. Главным контрагентом Новосибирской области остаётся Китай, на который пришлось 45% всего товарооборота. Казахстан занял вторую строчку с 16%. Далее следуют Индия (7%) и Беларусь (6%).

Турция покинула пятёрку лидеров, уступив место Узбекистану, чья доля достигла 3%. Как отметил заместитель начальника Сибирского таможенного управления Дмитрий Колыханов, заметно выросли объёмы торговли с Болгарией — в основном за счёт экспорта тепловыделяющих элементов. Также активизировались поставки в Марокко, Израиль и Ирак, куда регион отправляет пшеницу и ячмень.

Что Новосибирская область продаёт за границу

В структуре экспорта зафиксирован взрывной рост по ряду позиций. Тепловыделяющие элементы увеличились в 3,3 раза, семена рапса — в 2,8 раза, алюминиевые листы и ленты — в 2,7 раза. Экспорт каучука вырос в 2,6 раза, подсолнечного масла — в 2,1 раза.

Появились и новые товарные направления. В Ирак начали поставлять зерновое сорго, в Монголию — свиной жир, в Казахстан — войлочные заготовки, фетр, молочный альбумин и циркониевые концентраты.

География поставок расширилась экзотическими направлениями: сушёный горох и строительный камень отправились в Мозамбик, аттракционы — в Исландию, соусы — в Тринидад и Тобаго, а средства для бритья — в Монако.

Что везут в регион

Импорт также демонстрирует резкие скачки. В 10 раз выросли поставки звукового электрооборудования, в 2,1 раза — двигателей, вдвое — мотоциклов.

Среди новых позиций — мясо крупного рогатого скота из Беларуси. Это напрямую связано с внутренней ситуацией на рынке: в 2025 году говядина в Новосибирской области превратилась в элитный продукт. В ноябре вырезка на рынках стоила больше 1000 рублей за килограмм, в магазинах — и того выше.

Увеличился импорт железных и марганцевых концентратов из Казахстана. Из Франции и Италии везут виноградные вина, из Италии — вермуты, из Таиланда — культивированный жемчуг. Импорт мороженого сохраняется, в том числе из Казахстана.

Новосибирск как главные ворота для импортных овощей и фруктов

Регион продолжает выполнять роль ключевого логистического хаба Сибири. Через Новосибирскую область прошло почти 50% всех импортных овощей и фруктов, поступающих в страну. Только через Новосибирский западный таможенный пост в 2025 году проследовало более 95 тысяч тонн свежей плодоовощной продукции.