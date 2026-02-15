Прогноз инфляции в Новосибирской области скорректирован до 5,94%

Министерство экономического развития пересмотрело оценку годовой инфляции в России по состоянию на 9 февраля 2026 года. Согласно свежему обзору «О текущей ценовой ситуации», показатель был снижен с 6,37% до 5,94%.

Причина корректировки — публикация Росстатом детализированных данных за январь, которые оказались заметно ниже предварительных недельных расчётов. Фактическая инфляция в первом месяце года составила 1,62% месяц к месяцу и 6% в годовом выражении. Ранее на основе оперативной статистики министерство ожидало более высокие цифры: 2,04% за месяц и 6,43% за год.

С учётом уточнённых данных ведомство также пересмотрело оценку на 2 февраля — показатель скорректирован с 6,45% до 6,01%. Таким образом, динамика цен демонстрирует замедление по сравнению с предварительными прогнозами начала года.

Напомним, по итогам 2025 года инфляция в Новосибирской области составила 6,15%, что выше общероссийского показателя в 5,59% . В декабре 2025 года цены в регионе умеренно выросли по сравнению с ноябрём, при этом подешевели продукты питания, включая сахар, а непродовольственные товары и услуги, такие как ноутбуки, телевизоры и проезд в транспорте, подорожали .

Банк России прогнозирует, что в 2026 году инфляция в стране снизится до 4–5%, а в дальнейшем стабилизируется вблизи 4%. Для достижения этих целей регулятор продолжит поддерживать высокие процентные ставки в экономике, воздействуя на кредитование и спрос .