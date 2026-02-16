Более 110 профилактических рейдов провели железнодорожники в Новосибирской области в январе

В январе 2026 года железнодорожники совместно с транспортной полицией организовали 114 рейдов на объектах железнодорожного транспорта в Новосибирской области, направленных на профилактику непроизводственного травматизма. Они прошли на станциях Новосибирск-Главный, Искитим, Бердск, Сеятель, Татарская, Барабинск и других.

В ходе мероприятий с нарушителями провели беседу, а также показали ближайший безопасный переход – пешеходный мост, тоннель или оборудованный переход.

Напомним, для обеспечения безопасности на объектах железнодорожного транспорта круглогодично реализуется комплекс мер: установка ограждений на «народных тропах», ведущих к железной дороге, а также предупреждающих знаков и плакатов.

С начала 2026 года в Новосибирской области зафиксировано 3 случая травмирования граждан на железной дороге. Основными причинами несчастных случаев являются переход путей в неположенном месте и перед движущимся поездом, использование наушников и капюшона.