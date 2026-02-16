Дроппер из Татарстана выплатит 218 тысяч обманутой жительнице Новосибирской области

Благодаря вмешательству надзорного ведомства жительница Чистоозерного района вернёт потерянные из-за мошенников деньги. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

Сибирячка под влиянием аферистов перевела через банкомат более 218 тысяч рублей на продиктованный ими счёт. Как выяснилось в ходе расследования уголовного дела, деньги поступили на банковскую карту так называемого дроппера – жителя Татарстана.

Прокурор Чистоозерного района обратился в суд с иском о взыскании неосновательного обогащения, и Кайбицкий районный суд Республики Татарстан удовлетворил эти требования. Теперь владелец счёта обязан вернуть пострадавшей деньги.