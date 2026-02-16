Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев рассказал о планах по ремонту школ и благоустройству общественных пространств в 2026 году

Как сообщил мэр Новосибирска Максим Кудрявцев, в 2026 году на реализацию национальных проектов будет выделено свыше 3,7 млрд рублей. Средства распределят по трём приоритетным направлениям: «Молодёжь и дети», «Семья» и «Инфраструктура для жизни».

В рамках нацпроекта «Молодёжь и дети» запланирован капитальный ремонт школ и строительство дополнительного корпуса лицея №113 в Дзержинском районе. В прошлом году завершили модернизацию 21 школы. В целом за 2025 год удалось создать 2 644 дополнительных мест за счёт строительства и реконструкции школьных зданий.

По направлению «Семья» обновят библиотеки имени Зои Космодемьянской и имени Чкалова, а также расширят систему долговременного ухода за пожилыми горожанами.

Наиболее масштабные работы пройдут в сфере «Инфраструктура для жизни». Будут завершены капремонт моста через реку Тулу и реконструкция Димитровского моста. Отдельное внимание уделено общественным пространствам: стартует первый этап обновления парка «Чербузы» в Советском районе, а также подготовят проектно-сметную документацию по парку имени Кирова — победителю прошлогоднего рейтингового голосования в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».

В 2025 году в Новосибирске уже обновили 11 парков и скверов. В этом году завершат второй этап работ в парке «Чемской берег», который станет полноценной набережной с прогулочными, игровыми и спортивными зонами, а также смотровой площадкой на Обь. Также планируется завершить благоустройство парка имени Юрия Бугакова в Октябрьском районе и сквера на улице Демакова в Академгородке.

Кроме того, в прошлом году в рамках нацпроекта отремонтировали шесть мостовых сооружений, четыре из них сданы полностью. Как подчеркивал Кудрявцев, впервые в ходе ремонта успешно применили реверсивное движение на Димитровском мосту и на Бердском шоссе у реки Иня, а также возвели временные мосты на улице Сухарной и через реку Тулу для сохранения транспортной доступности в период ремонта. На двух переправах работы продолжат в 2026 году.