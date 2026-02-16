82.76% -1.2
проиcшествия

Вооруженный мужчина захватил заложников в доме на Курчатова в Новосибирске: ОНЛАЙН

Утром 16 февраля мужчина с оружием забаррикадировался в одной из квартир в доме на Курчатова, 3, на месте ЧП работают экстренные службы.

По словам очевидцев, агрессор находится на 2-м или 3-м этаже. По данным Сиб.фм, около полудня силовики смогли его обезвредить и вывести из дома под конвоем.

В соцсетях местные жители утверждают, что конфликт у мужчины начался с супругой в магазине рядом с домом. Сибиряк угрожал окружающим покончить с собой и со своей семьей.

В управлении Росгвардии Новосибирска сообщили Сиб.фм, что комментарий по ситуации направят в ближайшее время.

В пресс-службе ГУ МВД НСО на момент публикации официального комментария не предоставили.

Изначально очевидцы сообщали в соцсетях о том, что мужчина был вооружен ружьем. Прокуратура эту информацию опровергает.

Издание nsk.aif.ru со ссылкой на источники в силовых структурах сообщило, что задержанный находился в измененном состоянии сознания, вероятно, под действием наркотиков.

Материал дополняется.

Виктор Бобровников
Главный редактор

