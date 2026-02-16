Пасха в 2026 году: полный календарь праздников и дата главного богослужения

Православные христиане встретят главный церковный праздник в 2026 году 12 апреля. Католическая Пасха будет отмечаться неделей раньше — 5 апреля. Разница объясняется тем, что православная церковь продолжает придерживаться юлианского календаря, а католическая перешла на григорианский.

Какого числа начнётся Великий пост в 2026 году

Великий пост продлится с 23 февраля по 11 апреля. Он включает Четыредесятницу, Страстную седмицу, а также Лазареву субботу и Вербное воскресенье. Особое значение имеют последние дни перед Пасхой: Великий Четверг, когда вспоминают Тайную вечерю, Страстная Пятница — день распятия Христа, и Великая Суббота — время благоговейного ожидания.

Пасхальное богослужение начнётся в полночь с 11 на 12 апреля. Оно включает полунощницу, крестный ход, пасхальную заутреню и литургию. В течение всей Светлой седмицы церковные врата остаются открытыми — в знак того, что Христово Воскресение открыло путь в рай для всех верующих.

Вербное воскресенье, Вознесение и Троица: даты 2026 года

Вход Господень в Иерусалим, который называют Вербным воскресеньем, в 2026 году отмечается 5 апреля. В этот день принято освящать ветви вербы — они символизируют пальмовые листья, которыми жители Иерусалима устилали путь Спасителю.

Вознесение Господне празднуется через 40 дней после Пасхи — 21 мая. В этот день церковь вспоминает завершение земного служения Христа и его возвращение на небеса.

День Святой Троицы выпадает на 31 мая. Он установлен через 50 дней после Пасхи и символизирует сошествие Святого Духа на апостолов, что считается днём рождения христианской церкви. В этот праздник храмы украшают свежей зеленью и травами.

Что принято делать перед Пасхой

Накануне праздника, в Великий Четверг, принято печь куличи, красить яйца и проводить генеральную уборку. Эти традиции сочетают религиозные смыслы с народными обычаями, передающимися из поколения в поколение.

Как будут отмечать Пасху в ближайшие годы

Православная Пасха:

2026 год — 12 апреля

2027 год — 2 мая

2028 год — 16 апреля

Католическая Пасха:

2026 год — 5 апреля

2027 год — 28 марта

2028 год — 16 апреля

Продолжительность Великого поста у православных составляет 48 дней, у католиков — 45 дней. Разница объясняется особенностями церковных уставов и историческими традициями каждой конфессии.