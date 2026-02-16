Сагаалган и Соллаль: кто и когда отмечает Новый год по лунному календарю в 2026 году

17 февраля в Южной Корее отметят Соллаль – Новый год по лунному календарю, дата которого ежегодно меняется. Обычно этот традиционный праздник отмечают между концом января и серединой февраля по григорианскому календарю. Соллаль длится три дня, в этом году – с 16 по 18 февраля. Также 17 февраля Лунный Новый год отметят в Китае, Таиланде и Индонезии.

На территории России 18 февраля также отмечают Сагаалган – праздник Белого месяца. Этот день знаменует наступление Нового года по лунному календарю. Обычно Сагаалган отмечают буддисты. Уточним, что в разных регионах России этот день имеет разные названия. Например, на Алтае праздник называют Чагаа байрам, в Туве – Шагаа, в Калмыкии – Цаган Сар. Сагаалган праздник зовется в Забайкальском крае и Бурятии.

Новый год по лунному календарю символизирует обновление и очищение от негатива. Как в России, так и в Южной Корее в этот день принято проводить время с семьей и, в частности, со старшими родственниками.

На лунный Новый год обычно готовят символичные блюда. Например, на Сагаалган принято есть белую пищу – молочные продукты, буузы, традиционный суп из баранины и другие традиционные блюда. В Корее на Соллаль обычно едят ттоккук – суп с рисовыми клёцками, белый цвет которых символизирует чистоту и новое начало.

Новый год по лунному календарю в разных культурах отмечают по-разному. Тем не менее, традиции и смысл праздника похожи – этот день является светлым поводом провести время с близкими.

Напомним, что Китайский Новый год в 2026 году начнётся 17 февраля и продлится до 2 марта.