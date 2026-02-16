Специальная военная операция, начатая Вооружёнными силами РФ, продолжается уже почти четыре года. Отсчёт принято вести с 24 февраля 2022 года, когда президент Владимир Путин в своём обращении к гражданам объявил о её начале.

«В соответствии со статьёй 51 части 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации России и во исполнение ратифицированных Федеральным Собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР мною принято решение о проведении специальной военной операции», — заявил тогда глава государства в 6 утра по московскому времени.

В январе 2026 года длительность СВО сравнялась с продолжительностью Великой Отечественной войны — 1418 дней. На этот факт обратили внимание в соцсетях литератора и добровольца Захара Прилепина. Писатель, ранее заключивший контракт с Минобороны и отправившийся в зону боевого соприкосновения, опубликовал запись, в которой намеренно нарушил нормы русского языка, чтобы подчеркнуть значимость события.

По состоянию на 16 февраля 2026 года продолжительность специальной военной операции составляет 1454 дня.