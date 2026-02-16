В Новосибирске и области переоснащают роддома и детские больницы

Министр здравоохранения Новосибирской области Ростислав Заблоцкий на заседании правительства 16 февраля рассказал о реализации проекта «Охрана материнства и детства» на 2025–2030 годы.

В 2025 году в рамках программы прошла модернизация Новосибирского городского клинического перинатального центра, для которого закупили 287 единиц высокотехнологичного оборудования.

На 2026 год запланировано переоснащение детского корпуса городской больницы, в 2027-м — дооснащение областного перинатального центра. Медучреждения получат оборудование для реанимации, интенсивной терапии и хирургических операций. В 2028 году в Купинской и Мошковской ЦРБ, а также НКРБ №1 откроют женские консультации с по два кабинета гинеколога, на базе Тогучинской ЦРБ — три гинекологических кабинета. Дополнительно 12 сельских медорганизаций получат новое оборудование.

На эти цели предусмотрено около двух миллиардов рублей. Губернатор Андрей Травников отметил, что новые национальные проекты направлены на укрепление региональной медицины, включая поддержку материнства и детства. Главная цель программы — увеличение охвата медицинской помощью семей с детьми, в том числе многодетных.