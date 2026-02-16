В Росавиации отметили комплексное развитие аэропорта Толмачёво в Новосибирске

Заместитель руководителя Росавиации Наталья Андрианова в ходе рабочего визита в Новосибирск дала оценку перспективам развития аэропорта Толмачёво, который является одним из ключевых транспортных узлов Сибири. Об этом сообщили в пресс-службе Федерального агентства воздушного транспорта.

Совместно с гендиректором аэропорта Константином Фуряевым и гендиректором S7 Group Дмитрием Куделькиным она осмотрела аэровокзальный комплекс, аэродром, командно-диспетчерский пункт, а также инфраструктуру для технического обслуживания воздушных судов как западного производства, так и перспективных отечественных лайнеров, включая Ту-214.

Толмачёво входит в число крупнейших и наиболее востребованных аэропортов Сибири, и по итогам 2025 года его пассажиропоток превысил 9,6 миллиона человек. Это на 4,1% выше показателя 2024 года. Масштабная реконструкция аэропорта ведётся с 2019 года: в 2023 году здесь открылся новый терминал, а в ноябре 2025-го были введены в эксплуатацию две новые рулёжные дорожки.

Наталья Андрианова отметила комплексный подход Новосибирска к развитию воздушного сообщения, подчеркнув, что реализуемые меры в сочетании с успешным выполнением намеченных планов позволят повысить качество обслуживания пассажиров и обеспечат дополнительные логистические и экономические преимущества как для Новосибирской области, так и для всего СФО.

Главной темой визита стала дальнейшая модернизация аэропорта. В настоящее время ведётся обновление системы светосигнального оборудования, а также удлинение двух рулёжных дорожек. В рамках федерального проекта «Развитие опорной сети аэродромов», входящего в нацпроект «Эффективная транспортная система». С 2028-го по 2030 год по плану должна пройти разработка проекта реконструкции взлётно-посадочной полосы. Ожидается, что после завершения всех работ пропускная способность воздушной гавани возрастёт почти в полтора раза.

Делегация также побывала в действующем ангаре S7 Group, где проводится техническое обслуживание и ремонт воздушных судов авиакомпании, и ознакомилась с ходом строительства второго аналогичного комплекса. Кроме того, в ходе визита обсуждались вопросы развития кадрового потенциала. На территории аэропорта уже началось возведение филиала авиационного учебного центра S7 Training, который будет обеспечивать полный цикл подготовки членов экипажей не только для S7 Airlines, но и для других российских авиакомпаний. Его ввод в эксплуатацию намечен на 2028 год.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что в прошлом году международный аэропорт Толмачёво обслужил 9,5 миллиона пассажиров. Это – рекордный показатель за всю историю авиагавани.