Под Новосибирском торговой центр «Стар» заплатит покупателю 400 тысяч за травму

Татарский районный суд утвердил мировое соглашение по иску местной жительницы к владельцу торгового центра «Стар» предпринимателю Гейдарову А.В. Женщина требовала возместить расходы на лечение и компенсировать моральный вред после тяжёлой травмы, полученной прямо на входе в магазин.

Инцидент произошёл в декабре 2024 года. Посетительница поскользнулась на напольном покрытии у входа и упала. По её мнению, причиной стало отсутствие противоскользящего покрытия. Травма оказалась серьёзной — женщина не могла самостоятельно передвигаться. Потребовалось длительное лечение и дорогостоящая операция в клинической больнице Омска. Сумма подтверждённых затрат на медикаменты и услуги превысила 379 тысяч рублей.

В иске пострадавшая просила взыскать с владельца ТЦ все понесённые расходы, 800 тысяч рублей моральной компенсации и штраф в размере 50 процентов от присуждённой суммы по закону о защите прав потребителей.

Однако до вынесения решения стороны договорились. Согласно мировому соглашению, женщина отказалась от всех требований, а предприниматель обязался выплатить ей 400 тысяч рублей в счёт возмещения вреда здоровью и морального ущерба. Деньги должны перечислить в течение одного дня после утверждения соглашения судом.

Определение вступило в силу немедленно, но может быть обжаловано в Восьмом кассационном суде.