34-летний водитель «Газели» погиб в реанимации после лобового ДТП с грузовиком в Бердске

Водитель «Газели», совершивший лобовое столкновение с грузовиком на федеральной трассе Р-256, скончался в реанимации. Об этом Бердск-Онлайн сообщили в Госавтоинспекции Бердска.

ДТП произошло 14 февраля в 15:10 на перекрёстке улиц Лелюха и Вокзальная. 34-летний мужчина без водительских прав ехал из Искитима в сторону Новосибирска. В Бердске он выехал на встречную полосу и врезался в грузовой автомобиль «АФ».

Из искорёженной «Газели» водителя извлекали пожарные спасатели. Получивший множество тяжёлых травм, он в критическом состоянии был госпитализирован. В реанимации мужчина скончался 17 февраля.