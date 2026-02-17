82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
17 февраля, 14:05
пробки
4/10
погода
-0°C
курсы валют
usd 76.62 | eur 91.03
82.76% -1.2
сегодня
17 февраля, 14:05
пробки
4/10
погода
-0°C
курсы валют
usd 76.62 | eur 91.03
сегодня 13:15
проиcшествия

34-летний водитель «Газели» погиб в реанимации после лобового ДТП с грузовиком в Бердске

Фото: МЧС России / опубликовано на Сиб.фм
Подпишитесь на Telegram-канал

Водитель «Газели», совершивший лобовое столкновение с грузовиком на федеральной трассе Р-256, скончался в реанимации. Об этом Бердск-Онлайн сообщили в Госавтоинспекции Бердска.

ДТП произошло 14 февраля в 15:10 на перекрёстке улиц Лелюха и Вокзальная. 34-летний мужчина без водительских прав ехал из Искитима в сторону Новосибирска. В Бердске он выехал на встречную полосу и врезался в грузовой автомобиль «АФ».

Из искорёженной «Газели» водителя извлекали пожарные спасатели. Получивший множество тяжёлых травм, он в критическом состоянии был госпитализирован. В реанимации мужчина скончался 17 февраля.

  • Водитель грузовика (42 года) — трезвый, пострадал незначительно.
  • Причина выезда на «встречку» уточняется, но отсутствие прав у виновника уже подтверждено.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Александр Борисов
журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.