сегодня
17 февраля, 14:05
пробки
4/10
погода
-0°C
курсы валют
usd 76.62 | eur 91.03
сегодня 13:47
общество

Четырехметровое чучело сожгут на Масленицу в Новосибирске

Фото: Сиб.фм
Кульминацией празднования Масленицы в Заельцовском парке Новосибирска станет сожжение огромной соломенной бабы высотой четыре метра.

Мероприятия начнутся 22 февраля в полдень и продлятся до 18:00. В программе праздника:

Интерактивные зоны и фуд-корт с угощениями

Выступления кавер-группы «СВОИ»

Анимационная программа «Бабуся Ягуся и избушка на курьих ножках»

Розыгрыши призов, включая 20 коробок замороженных блинов

Четырехметровое чучело Масленицы, которое станет центральным элементом праздника, обещает создать зрелищную кульминацию мероприятия. Традиционный обряд сожжения символизирует проводы зимы и встречу весны.

Как сообщили Сиб.фм организаторы, сожжение чучело запланировано на 17:00.

Организаторы отмечают, что мероприятие станет одним из самых масштабных празднований Масленицы в городе. Гостей ждет атмосфера народного гулянья с конкурсами, угощениями и развлечениями для всей семьи. Возрастное ограничение 0+

Александр Борисов
журналист

