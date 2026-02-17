Четырехметровое чучело сожгут на Масленицу в Новосибирске

Кульминацией празднования Масленицы в Заельцовском парке Новосибирска станет сожжение огромной соломенной бабы высотой четыре метра.
Мероприятия начнутся 22 февраля в полдень и продлятся до 18:00. В программе праздника:
Интерактивные зоны и фуд-корт с угощениями
Выступления кавер-группы «СВОИ»
Анимационная программа «Бабуся Ягуся и избушка на курьих ножках»
Розыгрыши призов, включая 20 коробок замороженных блинов
Четырехметровое чучело Масленицы, которое станет центральным элементом праздника, обещает создать зрелищную кульминацию мероприятия. Традиционный обряд сожжения символизирует проводы зимы и встречу весны.
Как сообщили Сиб.фм организаторы, сожжение чучело запланировано на 17:00.
Организаторы отмечают, что мероприятие станет одним из самых масштабных празднований Масленицы в городе. Гостей ждет атмосфера народного гулянья с конкурсами, угощениями и развлечениями для всей семьи. Возрастное ограничение 0+