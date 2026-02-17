Металлурги запустят проходческий комплекс «Норда» для добычи руды в Заполярье

«Норникель» готовится к запуску механизированного проходческого комплекса «Норда», не имеющего аналогов в мире. Это «комбайн», способный обеспечить рекордную скорость проходки, а также повысить безопасность работ. Начать испытания компания планирует во втором квартале 2026 г.

Комплекс весом около 700 т и длиной 160 м уже доставляется на рудник «Таймырский» Заполярного филиала «Норникеля» (Норильск). Оборудование будет задействовано для добычи богатой руды залежи «Северная-4». «Мы заходим в уникальнейший проект. Подобные «комбайны» применяют в метрострое, по солевым или угольным породам. Но на руде такое оборудование нигде в мире никогда не работало. Здесь мы являемся первопроходцами, — рассказал вице-президент, директор Заполярного филиала компании Александр Леонов. — Расчетная скорость проходки — 500 м в месяц с потенциалом на двукратное увеличение. Опираясь на эту скорость, мы планируем добыть в 2026 г. с помощью комплекса 150 000 т руды с последующим ростом до 0,5 млн т».

Как отметил Олег Основин, генеральный директор компании «Индустрия горнодобывающих технологий» (ИГТ, титульный подрядчик по проекту), новая технология разрабатывалась более десяти лет совместно с «Норникелем». Ее фундаментальное отличие — возможность полного отказа от традиционного буровзрывного способа. Вместо этого используется метод механического скола породы. «Это позволяет полностью исключить воздействие взрыва на горный массив, что принципиально повышает безопасность ведения работ», — уточнил Основин.

Отсутствие взрывов также минимизирует риски для персонала. Кроме того, комплекс оснащен уникальной аварийной капсулой, разработанной совместно с партнерами. Она способна обеспечить автономное пребывание всего экипажа под землей на протяжении месяца.

Комплекс «Норда» полностью автоматизирован. Все параметры его работы — производительность, простои, состояние систем — в режиме реального времени оцифровываются и передаются на поверхность. Использование проходческого комплекса в перспективе дает возможность отказаться от присутствия человека в забое. По словам специалистов, первым шагом станет автоматизация горной откатки (рудовозов) с последующим переходом к безлюдной модели.

Для успешного запуска «Норды» в Норильск поставят около 300 т периферийного оборудования и запасных частей с запасом на несколько лет. Все специалисты, которым предстоит работать с уникальным комплексом, уже прошли обучение.

Для сборки комплекса на «Таймырском» создали специальную камеру. Монтаж «Норды» проводится под контролем изготовителя и при непосредственном участии российского подрядчика и инженеров рудника.

В «Норникеле» убеждены, что запуск уникального проходческого комплекса на «Таймырском» не просто внедрение нового оборудования. Это стратегический шаг в направлении инновационного лидерства, формирование нового технологического уклада для всей горной отрасли России и мира. Проект демонстрирует, как традиционная индустрия, опираясь на взаимодействие с наукой и смелые инженерные решения, способна совершить качественный скачок, обеспечивая безопасность людей и экономическую эффективность.