сегодня 14:04
общество

Новосибирск готовится к пропуску талых вод: мэрия разработала план действий

Фото мэрии Новосибирска / опубликовано СИБ.ФМ
В Новосибирске на утверждение мэру Максиму Кудрявцеву направлен проект постановления, определяющий план мероприятий по пропуску талых вод. Власти города активизировали подготовку к сезонному паводку в условиях беспрецедентного количества выпавшего снега.

Мэр отметил, что для минимизации негативных последствий таяния необходимо синхронно начать вывоз снега с территорий, где возможно подтопление, не откладывая работу на март. Особое внимание при этом будет уделено проблемным участкам.

Всего в городе выявлена 261 территория, подверженная затоплению: 181 двор многоквартирных домов, 40 участков в частном секторе и 40 мест на улично-дорожной сети. На данный момент с дорог Новосибирска уже вывезено более 2,2 млн кубометров снега. Продолжается очистка кровель социальных, торговых объектов и многоквартирных домов — всего около 2400 зданий.

В планах коммунальных служб — очистка дождеприемников в низинах и входных оголовков коллекторов малых рек. С марта стартует промывка более 400 колодцев ливневой канализации на внутридомовых территориях.

На случай ликвидации последствий подтопления сформирована группировка из 1028 человек (269 бригад) и 244 единиц техники. Управляющие компании обеспечены откачивающими устройствами, генераторами, песком и щебнем. Аналогичные резервы материалов созданы на базах дорожных учреждений районов.

Специалисты ведут ежедневный мониторинг уровня реки Оби, данные поступают в единую дежурно-диспетчерскую службу от Западно-Сибирского УГМС и Новосибирской ГЭС. С марта будет усилен контроль за состоянием дамбы реки Тулы в районе поселков Верх-Тула и 8 Марта. Для жителей подтопляемых зон Первомайского и Советского районов предусмотрена система оповещения, проверку которой запланировано провести 4 марта.

Галина Дидан
Журналист

Читайте в
