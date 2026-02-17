Новый жилой район «Город-на-озере» станет визитной карточной Новосибирска

На форуме «Сибирская строительная неделя» выступил архитектор, руководитель отдела мастер-плана компании «Брусника» Василий Большаков. В интервью BFM-Новосибирск он рассказал о новом проекте «Город-на-озере» в Новосибирске и поделился взглядами на развитие жилой среды в России.

Качество среды вместо зарабатывания денег

После 1980-х годов жилое строительств в России лишилось идейной составляющей: на первый план вышли коммерческие задачи и погоня за прибылью. В последние годы ситуация изменилась, и застройщики вновь обратились к истинным потребностям горожан.

«Наша компания оказалась на волне этого тренда. Мы строим доступное и качественное современное жильё, применяя комплексный подход к освоению территорий. Человек не должен жить в изолированной ячейке», — отметил Василий Большаков.

Новосибирск — один из ключевых регионов Брусники. Компания использует. Компания ведёт в городе восемь проектов, и каждый из них направлен на преображение существующей среды и её системное развитие.

«Город-на-озере»: проект с международным акцентом

Один из ярких примеров такого девелопмента — новый проект «Город-на-озере». Этот район, расположенный в центре Новосибирска на берегу водоёма, обещает стать визитной карточкой города.

«Здесь сошлось многое: центральное расположение, присутствие воды, необычный дизайн, реалистичные сроки строительства. Район сформирует новую линию горизонта», — рассказал Большаков.

При разработке концепции компания сотрудничала с китайской студией ландшафтной архитектуры — это первый совместный проект партнёров.

«Они благодарны нам за доверие, ведь китайские города устроены совершенно иначе, и коллегам интересно поработать с российскими вызовами», — добавил архитектор.

Непозволительная роскошь бесплатных парковок

Одной из тем форума «Сибирская строительная неделя» стали парковочные нормативы. Большаков отметил, что сейчас город фактически предоставляет жителю три бесплатных места: дома, на работе и на отдыхе. Он называет такое положение вещей «непозволительной роскошью»: «Автомобилей становится больше, и для них просто не хватает места, поэтому улицы превращается в бесконечные автостоянки».

Выход из этой ситуации требует комплексного подхода: развития общественного транспорта, создания платных парковок, утверждения гибких нормативов. Благодаря таким инициативам уже удалось снизить уровень автомобилизации в Москве и Санкт-Петербурге, и регионы должны следовать этому примеру. Принято говорить, что в бюджете на подобные задачи нет денег, но важно понимать, что всё это — исключительно для общественная блага.

Что касается застройщика, то его вклад в решении этой проблемы состоит в строительстве подземных паркингов, что особенно актуально с точки зрения сибирского климата с его морозными, снежными зимами.

Энергоэффективность: эксперименты и вызовы

По словам Василия Большакова, девелопер последовательно экспериментирует с экологичным и устойчивым строительством. В частности, в 2020 году компания первой в России получила экосертификат BREEAM уровня excellent — за урбан-виллу в одном из проектов в Тюмени. Это был разовый эксперимент, и в Новосибирске таких проектов пока не появилось. Проблема очевидна: дорогие технологии повышают цену квадратного метра, а соседство с «обычными» зданиями сводит

«Возведение энергоэффективных домов — это мировой тренд, с которым нам захотелось поработать. Но для системного движения в этом направлении необходимы преференции от местных властей. Нужны не единичные инициативы отдельных компаний, а глобальные перемены и создание экосистемы устойчивого строительства», — уверен архитектор.

Он добавил, что это актуально и для друг сфер, включая транспорт, благоустройство и соответствующую нормативные базу. Это поможет сибирским мегаполисам перейти от хаотичной застройки к комфортной среде.

