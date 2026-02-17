82.76% -1.2
сегодня 21:20
общество

Почему в России заблокируют Telegram с 1 апреля

Фото: Сиб.фм / Pexels.com
С 1 апреля 2026 года Telegram может перестать работать на всей территории России, сообщают источники Baza.

Согласно информации, мессенджер станет недоступен как через мобильные сети, так и через домашний интернет.

Роскомнадзор ранее уже вводил частичные ограничения: с августа 2025 года звонки через Telegram запрещены, а в октябре ведомство начало ограничивать работу мессенджера для противодействия преступной деятельности. 10 февраля Роскомнадзор подтвердил, что продолжит «последовательные ограничения», мотивируя это невыполнением требований российского законодательства и недостаточной защитой пользователей от мошенников.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Telegram не исполняет законы РФ, что стало причиной последующих ограничений.

