сегодня
17 февраля, 14:08
пробки
4/10
погода
-0°C
курсы валют
usd 76.62 | eur 91.03
сегодня 13:37
общество

В Новосибирске объявлена праздничная программа Масленицы

Фото: Сиб.фм
В Заельцовском парке пройдёт яркое празднование Масленицы. Основные мероприятия пройдут 22 февраля 2026 года. В программе — интерактивы, концерты, конкурсы с призами и традиционное сожжение чучела.

Мероприятия пройдут с 12:00 до 18:00. В Заельцовском парке будут работать интерактивные площадки и зона фуд-корта. На сцене выступит кавер-группа «СВОИ», а также пройдёт розыгрыш призов. По словам организаторов, будет разыграно 20 коробок замороженных блинов.

Кульминацией праздника станет сожжение чучело размером четыре метра, сообщили Сиб.фм организаторы.

Гостей ждут угощения, конкурсы и атмосфера народного гулянья. Мероприятие обещает стать одним из самых ярких событий завершающей недели зимы в городе. Возрастное ограничение 0+

1
Александр Борисов
журналист

