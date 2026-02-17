В Новосибирске объявлена праздничная программа Масленицы

В Заельцовском парке пройдёт яркое празднование Масленицы. Основные мероприятия пройдут 22 февраля 2026 года. В программе — интерактивы, концерты, конкурсы с призами и традиционное сожжение чучела.

Мероприятия пройдут с 12:00 до 18:00. В Заельцовском парке будут работать интерактивные площадки и зона фуд-корта. На сцене выступит кавер-группа «СВОИ», а также пройдёт розыгрыш призов. По словам организаторов, будет разыграно 20 коробок замороженных блинов.

Кульминацией праздника станет сожжение чучело размером четыре метра, сообщили Сиб.фм организаторы.

Гостей ждут угощения, конкурсы и атмосфера народного гулянья. Мероприятие обещает стать одним из самых ярких событий завершающей недели зимы в городе. Возрастное ограничение 0+