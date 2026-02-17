В Новосибирске снова подскочили цены на бензин

В январе 2026 года потребительские цены на моторное топливо в Новосибирской области показали рост, составив 101,7% по сравнению с показателями декабря 2025 года.

Динамика цен затрагивает все марки бензина: АИ-92 подорожал на 1,8%, АИ-95 — на 1,7%, АИ-98 и выше — на 1,2%, а дизельное топливо — на 0,9%. Единственным сегментом, где наблюдалось снижение, стало газовое моторное топливо, цена на которое упала на 0,7%. Цены на компримированный природный газ остались неизменными.

По данным Росстата, Новосибирская область заняла позицию региона с самыми низкими ценами на компримированный природный газ в Сибирском федеральном округе. Стоимость этого вида топлива составила 22,44 рубля за литр.

Средняя цена на автомобильный бензин марки АИ-92 в регионе составила 59,85 рублей за литр, на АИ-95 — 63,82 рубля, а на АИ-98 и выше — 85,02 рубля. Дизельное топливо обошлось в 78,88 рубля за литр.

В целом по Сибирскому федеральному округу, индекс потребительских цен на все товары и услуги в январе 2026 года составил 101,6% по сравнению с предыдущим месяцем.