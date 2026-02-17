82.76% -1.2
общество

В Новосибирской области стартует большой ремонт мостов — список объектов

Региональное министерство транспорта утвердило планы по ремонту мостовых сооружений на 2026 год. Работы пройдут в рамках нового нацпроекта «Инфраструктура для жизни». В списке — как крупные городские объекты, так и переправы в отдалённых районах.

В Новосибирске приведут в порядок Димитровский мост и мост через реку Тула на улице Петухова.

В районах области отремонтируют мосты через реки Ича, Карасук, Изылы, Чека и Сузун. Они находятся в Куйбышевском, Карасукском, Тогучинском, Кыштовском и Сузунском районах. Также восстановят мост через Карасук в Чулымском районе и путепровод через железную дорогу в Татарском районе. В Коченёвском районе обновят мост в районе села Прокудское.

Работы начнутся с открытием дорожного сезона. Завершить все объекты планируют до конца 2026 года.

