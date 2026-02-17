В Соцфонде НСО рассказали о кредитах, которые можно погасить материнским капиталом

В отделении СФР по Новосибирской области напомнили о важной возможности использования средств материнского капитала: его разрешается направлять на погашение кредитов, взятых на приобретение или строительство жилья.

Причём сделать это можно сразу, не дожидаясь трёхлетия ребенка. Что касается способов подачи заявления, то их существует несколько. Можно оформить электронную заявку через портал «Госуслуги», обратиться в ближайший многофункциональный центр или лично посетить офис регионального отделения СФР.

Кроме того, существует возможность оформить всё необходимое прямо в банке, который выдал ипотечный кредит, при условии что эта кредитная организация заключила специальное соглашение с Социальным фондом.

Вместе с тем специалисты обращают внимание на существующие ограничения: средства материнского капитала нельзя использовать для погашения долгов, возникших перед физическими лицами, или кредитов, взятых на иные цели, например на покупку автомобиля.