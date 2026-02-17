Жителя Новосибирской области судят за убийство и свежевание лосей возле деревни Колбаса

В Новосибирской области предстанет перед судом 59-летний житель Кыштовский район, обвиняемый по части 2 статьи 258 УК РФ за незаконную охоту с причинением особо крупного ущерба.

По версии следствия, в октябре 2025 года мужчина в двух километрах от деревни Колбаса убил двух самок лося без разрешения на отстрел. Сразу на месте преступления он с помощью ножа и топора произвел первичную обработку туш.

Обвиняемый признал вину, полностью возместил ущерб в размере 640 тысяч рублей и вред окружающей среде.

Дело направлено для рассмотрения по существу в Венгеровский районный суд.