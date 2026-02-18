Глава Минцифры Новосибирской области Цукарь рекомендует переходить на MAX на фоне слухов о блокировке Telegram

Министр цифрового развития Новосибирской области Сергей Цукарь прокомментировал информацию о возможной полной блокировке мессенджера Telegram на территории России с 1 апреля. В эксклюзивном интервью Сиб.фм он предложил жителям региона в качестве альтернативы отечественный мессенджер MAX.

Как отметил Сергей Цукарь, замедление работы мессенджера в последнее время связано с несоблюдением российского законодательства и отказом его руководства от устранения нарушений.

«Безопасность жителей, в том числе информационная — наш приоритет. Как показывает статистика, введение подобных ограничений способствует снижению интернет-мошенничества», — заявил министр.

В качестве полноценной и безопасной альтернативы глава регионального минцифры рекомендовал национальный мессенджер MAX, который входит в реестр российского программного обеспечения.

«Платформа развивается, регулярно появляются новые функции. Уже интегрированы бизнес-сервисы в формате мини-приложений и чат-ботов, позволяющие решать повседневные задачи. В конце января количество пользователей в MAX составило 89 миллионов», — сообщил Цукарь.

Он подчеркнул, что MAX уже активно используется жителями Новосибирской области, госсектором и бизнесом. На платформе создан ряд уникальных региональных сервисов: можно вызвать врача, записаться в МФЦ, получить консультацию ведомств, оставить заявку на уборку снега или узнать статус заявления на Госуслугах.

Напомним, ранее Роскомнадзор подтверждал введение «последовательных ограничений» в работе Telegram для обеспечения безопасности данных. Основатель мессенджера Павел Дуров, в свою очередь, заявлял о намерении и дальше следовать принципам свободы слова и приватности пользователей.