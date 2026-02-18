Индексация пенсии 2026 года: кого ждет повышение социальных выплат

Пенсию по старости в среднем увеличили на 1900 рублей.

С января 2026 года в России проиндексировали страховые пенсии на 7,6%, рассказали в пресс-службе Социального фонда. Так средний размер пенсии по старости увеличился на 1900 рублей и составляет 27 тысяч рублей.

Уточним, что размер индексации зависит от получаемых выплат – всё рассчитывается индивидуально. Также СФР объяснил, что такие меры распространяются на все виды страховой пенсии и вводятся автоматически, то есть не требуют подачи каких-либо документов.

Кроме того, с февраля 2026 года повышаются некоторые социальные выплаты, например, ежемесячная денежная выплата как мера социальной поддержки для инвалидов, ветеранов боевых действий и другим категориям россиян. Также проиндексируется и стоимость набора социальных услуг, которые можно частично или полностью получать деньгами.

1 февраля состоялась индексация материнского капитала – его размер был увеличен по факту инфляции, которую Росстат определил в январе.

