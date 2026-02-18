82.76% -1.2
сегодня 13:40
общество

Как правильно читать намаз: подробное руководство для мужчин и женщин

Фото: Сиб.фм / Freepik
Намаз — один из пяти столпов ислама, обязательная молитва, которую должен совершать каждый верующий. Это не просто ритуал, а способ обращения к Аллаху, очищение души и обретение внутреннего покоя. Разбираемся, как правильно читать намаз, какие есть особенности для мужчин и женщин и что нужно знать о времени молитв.

Время и названия намазов

Каждый день мусульмане совершают пять обязательных молитв. Каждая из них состоит из ракаатов — определённой последовательности действий и чтения сур.

  • Фаджр (утренний) — 2 ракаата. Время от первых признаков рассвета до полного восхода солнца.

  • Зухр (полуденный) — 4 ракаата. Начинается через несколько минут после полудня.

  • Аср (послеполуденный) — 4 ракаата. Совершается до заката, пока солнце не начало скрываться за горизонтом.

  • Магриб (вечерний) — 3 ракаата. Сразу после захода солнца, до исчезновения вечерней зари.

  • Иша (ночной) — 4 ракаата. Время от позднего вечера до рассвета, но лучше не откладывать.

Помимо обязательных, есть желательные намазы, за которые Аллах даёт дополнительную награду. Новичкам советуют сначала освоить обязательные, а затем постепенно добавлять остальные.

Подготовка к намазу

Перед началом молитвы необходимо:

  • Совершить омовение (вуду или гусль при необходимости).

  • Одеться в чистую опрятную одежду. Женщины закрывают аурат, оставляя открытыми лицо, кисти рук и ступни. Волосы должны быть спрятаны. Мужчинам покрывать голову не обязательно.

  • Убедиться, что время намаза наступило.

  • Повернуться в сторону Киблы, к священной Каабе в Мекке.

  • Постелить чистый коврик или полотенце.

  • Встать в позу: женщины стоят прямо, ноги вместе, руки вдоль тела; мужчины — ноги на ширине плеч, руки свободно опущены, взгляд направлен вниз.

  • Мысленно произнести намерение совершить намаз искренне ради Аллаха.

Как читать намаз

Намерение произносится про себя, а вступительный такбир, суры и дуа — вслух или шёпотом.

  1. Из положения стоя поднимите ладони к плечам и скажите: «Аллаху Акбар». Это вступительный такбир. Следите, чтобы рукава не спустились.

  2. Сложите руки на груди, правая поверх левой. Прочтите суру «Аль-Фатиха».

  3. Совершите поясной поклон. Мужчины кланяются ниже, женщины — чуть выше, руки на коленях, взгляд на ступни.

  4. Вернитесь в исходное положение.

  5. Сделайте земной поклон: опуститесь на колени, обопритесь на ладони, коснитесь пола носом и лбом, пальцы ног упираются в землю. Произнесите «Аллаху Акбар».

  6. Присядьте, скажите «Субханаллах».

  7. Снова сделайте земной поклон с «Аллаху Акбар».

Так завершается первый ракаат. Для второго ракаата повторите шаги 1–7. После второго ракаата в намазе Фаджр присядьте на левую ногу, правую оставьте в вертикальном положении, ладони на коленях. Произнесите дуа «Аттахийят» и завершите молитву поворотом головы вправо и влево со словами приветствия.

В намазах из трёх или четырёх ракаатов после дуа «Аттахийят» поднимитесь и выполните оставшиеся ракааты. После последнего ракаата можно обратиться к Аллаху с личными мольбами на любом языке.

Кристина Уколова
Журналист

Читайте в
