Новая поликлиника в Бердске – продолжение большой программы по ремонту и строительству медучреждений в НСО

Губернатор Андрей Травников в ходе рабочей поездки в Бердск посетил Центральную городскую больницу.

В Бердской ЦГБ главе региона продемонстрировали работу нового поликлинического отделения – кабинетов терапевта, физио, диагностического (УЗИ, ЭКГ), акушера-гинеколога, стоматолога-терапевта, дневного стационара.

Андрей Травников напомнил, что инициатива о приобретении в областную собственность помещений для открытия поликлинического участка принадлежала депутатам Горсовета Бердска и Законодательного Собрания региона и была поддержана Правительством области: «Это – растущий район Бердска, необходимо было разгрузить поликлинику на Боровой с учётом перспективы её капитального ремонта. Решение было поддержано и сегодня реализовано, всё необходимое для первичного обслуживания населения в этом районе оборудовано и с точки зрения помещений, и с точки зрения аппаратуры. Полностью укомплектован штат врачей и медперсонала для того, чтобы отделение полноценно заработало».

Напомним, в марте 2025 года были начаты работы по капитальному ремонту помещений 2-го этажа ЦГБ под размещение дополнительного поликлинического отделения. Общая площадь капитального ремонта составила 654 кв. м.

В 2025 году минздравом Новосибирской области до ГБУЗ НСО БЦГБ были доведены денежные средства в размере почти 9 млн рублей на оснащение медицинскими изделиями, технологическим, бытовым и прочим оборудованием, мебелью поликлинического отделения на ул. Гранитная, 6А.

Поставлены и введены в эксплуатацию медицинские изделия: дефибриллятор, аппарат холтеровского мониторирования сердечной деятельности, аппарат для суточного мониторирования артериального давления, стоматологическая установка, электрокардиограф 12-канальный, система физиотерапевтическая для электростимуляции, с питанием от сети, система интерференционной электростимуляции, холодильник фармацевтический.

Филиал поликлинического отделения №2 ГБУЗ НСО «Бердская ЦГБ» мощностью 50 посещений в смену организован для оказания медицинской помощи взрослому населению микрорайонов «Южный» и «Белокаменный». Общая численность обслуживаемого взрослого населения составляет 27 693 человек. Отделение укомплектовано медицинскими кадрами.

Отметим, что в 2025 году регион приступил к реализации новых национальных проектов «Продолжительная и активная жизнь» и «Семья», которые стали правопреемниками национального проекта «Здравоохранение». Также завершилась реализация первого этапа федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения». Все запланированные результаты были достигнуты, на реализацию проекта направлено более 2,2 млрд рублей.

В рамках региональной составляющей проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения на период 2026-2030 годы» запланировано строительство трёх поликлиник на сумму около 6 млрд рублей – в Карасуке, Бердске и Татарске.

Также в планах – капитальный ремонт шести объектов минздрава на сумму почти 1,5 млрд рублей: поликлинических отделений в Каргатской и Тогучинской ЦРБ, лечебных корпусов Линёвской и Венгеровской ЦРБ, инфекционных отделений Татарской и Карасукской ЦРБ.