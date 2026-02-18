Новосибирская делегация привезла награды и помощь бойцам в зону СВО

Заместитель губернатора Евгений Прохоренко по поручению главы региона Андрея Травникова вместе с представителями Общероссийского народного фронта побывал в воинских частях в зоне спецоперации. Также делегация посетила госпитали Ростова-на-Дону и медицинские учреждения Донецка, где проходят лечение и реабилитацию сибиряки.

Более 60 военнослужащих и военных медиков получили награды: медали Покрышкина, командирские часы с символикой региона и благодарственные письма губернатора.

В ростовском госпитале и донецких клиниках делегация встретилась с земляками, обсудила проблемные вопросы и передала продуктовые и памятные подарки. Прохоренко пожелал бойцам скорейшего выздоровления и поблагодарил врачей за помощь.

Кроме того, в Донецке прошли рабочие встречи с руководством ведущих медицинских учреждений республики. Врачи ДНР выразили заинтересованность в сотрудничестве с новосибирскими коллегами по лечению и реабилитации участников СВО, предложив объединить опыт донецких медиков и специалистов СО РАН.

Евгений Прохоренко отметил, что крайне важно оперативно решать проблемы раненых военнослужащих в зоне СВО и оказывать им психологическую и моральную поддержку в сложной обстановке.