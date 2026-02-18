Опубликованы фото новосибирцев, которые переписали историю спорта

В дни, когда внимание мира сосредоточено на стартах зимней Олимпиады-2026, «МК в Новосибирске» обратился к собственной спортивной летописи.

Редакция подготовила архивную фотоподборку, посвящённую новосибирским атлетам, которые на протяжении десятилетий прославляли регион на международной арене.

В коллекции — кадры с первых громких успехов хоккеистов середины прошлого века и до побед современных борцов, фехтовальщиков и легкоатлетов. Эти снимки запечатлели моменты высших достижений, за которыми стоят годы труда, дисциплины и характер, ставший символом сибирской школы спорта.