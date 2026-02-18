Министерство обороны России 18 февраля 2026 года представило очередную сводку о ходе специальной военной операции.

По данным ведомства, подразделения группировки «Север» взяли под контроль населенный пункт Харьковка в Сумской области и нанесли удары по позициям ВСУ в ряде районов региона, а также в Харьковской области. Сообщается о потерях украинской стороны до 210 военнослужащих и уничтожении техники и складов.

Группировка «Запад» заявила об улучшении тактического положения и поражении подразделений ВСУ в Харьковской области и на территории ДНР. Потери противника, по информации Минобороны, составили до 140 человек, уничтожены бронетехника и артиллерийские системы, включая гаубицу М777.

Войска «Южной» группировки и «Центра» также отчитались о продвижении и ударах по нескольким бригадам ВСУ. По приведенным данным, суммарные потери украинских формирований на этих направлениях исчисляются сотнями военнослужащих.

Подразделения «Востока» сообщили о взятии населенного пункта Криничное в Запорожской области. Группировка «Днепр» заявила об ударах по позициям противника в регионе и уничтожении техники и складов.

Кроме того, российские силы нанесли удары по объектам энергетики, складам топлива и пунктам размещения украинских формирований. Средства ПВО, как утверждается, сбили управляемые авиабомбы, реактивные снаряды HIMARS и беспилотники.