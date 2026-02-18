82.76% -1.2
сегодня 18:20
общество

Певец Сосо Павлиашвили посетил новосибирский ресторан

Фото: Сиб.фм / МК в Новосибирске
В Новосибирске с визитом приехал певец Сосо Павлиашвили — официальный амбассадор федеральной сети ресторанов «Хочу Пури».

Артист посетил одно из заведений бренда, пообщался с гостями, произнёс тосты и поздравил именинников. Об этом пишет «МК в Новосибирске».

По словам представителей сети, участие исполнителя давно стало частью концепции проекта. Павлиашвили записывает обращения к посетителям, поддерживает атмосферу кавказского застолья и продвигает культуру грузинской кухни.

Во время неформального общения певец позволил себе ироничное замечание. Глядя на щедро накрытые столы, он заявил, что фактически «официально зарабатывает на обжорстве людей». После короткой паузы зал отреагировал смехом и аплодисментами. Позже артист добавил, что чрезмерное угощение в ресторане — это единственный «грех», который легко прощается после первого тоста.

Игорь Кириченко
Журналист

