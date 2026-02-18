82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
18 февраля, 08:07
пробки
6/10
погода
+1.7°C
курсы валют
usd 76.73 | eur 90.86
82.76% -1.2
сегодня
18 февраля, 08:07
пробки
6/10
погода
+1.7°C
курсы валют
usd 76.73 | eur 90.86
сегодня 07:15
общество

Редкую копейку 1832 года выставили на продажу в Новосибирске за 2 миллиона

Фото: Сиб.фм / сайт объявлений
Подпишитесь на Telegram-канал

В Новосибирске на популярной онлайн-площадке выставлена на продажу редкая монета времён Российской империи.

Речь идет о копейке 1832 года, которая сейчас находится в состоянии б/у. Владелец оценил исторический экземпляр в два миллиона рублей, сопроводив лаконичное описание фразой о невысокой, по его мнению, цене.

«Продам монету, недорого», — сообщается в объявлении.

Объявление было создано 26 января и с того момента привлекло внимание более восьми десятков пользователей.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что в Новосибирске продавали монету времён Николая II за 102 тысячи.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Наталья Шлюшинская
журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.