Редкую копейку 1832 года выставили на продажу в Новосибирске за 2 миллиона

В Новосибирске на популярной онлайн-площадке выставлена на продажу редкая монета времён Российской империи.

Речь идет о копейке 1832 года, которая сейчас находится в состоянии б/у. Владелец оценил исторический экземпляр в два миллиона рублей, сопроводив лаконичное описание фразой о невысокой, по его мнению, цене.

«Продам монету, недорого», — сообщается в объявлении.

Объявление было создано 26 января и с того момента привлекло внимание более восьми десятков пользователей.

