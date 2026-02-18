Роскомнадзор назвал реальную причину замедления и возможной блокировки Telegram в России

Жителям Новосибирска и области стоит быть готовыми к кратковременным сбоям в работе телевидения и радио. Как сообщили на сайте РТРС, с 18 февраля по 12 марта возможны перерывы в трансляции, вызванные солнечной интерференцией.

Суть явления в том, что Солнце, космический аппарат связи и приёмная антенна на время выстраиваются в одну линию. Солнечное излучение перебивает сигнал, и качество вещания временно ухудшается. Продолжительность помех — от 5 до 15 минут в сутки, в основном в утренние часы, примерно с 4:37 до 5:45.

Кроме того, в это же время на станциях могут проводиться профилактические или плановые работы с отключением оборудования. При плохой погоде график могут скорректировать.