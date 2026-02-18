У мусульман начинается Рамадан: правила, запреты и размер милостыни в 2026 году

Вечером 18 февраля с заходом солнца для мусульман наступает священный месяц Рамадан. В 2026 году он продлится 29 дней и завершится 19 марта. Первый день поста приходится на 19 февраля. Уже вечером 18 февраля в мечетях начнут читать особую молитву — таравих-намаз.

Что означает Рамадан

Слово «Рамадан» происходит от арабского корня «рамада» — палящий зной, жар. В исламской традиции это не просто название месяца, а образ духовного очищения. Как огонь очищает металл от примесей, так пост очищает душу человека от всего наносного.

Именно в этот месяц был ниспослан Коран, поэтому Рамадан считают временем особой связи верующего с Богом. Пост называется «саум» — воздержание не только от еды и питья, но и от злобы, лжи, агрессии, всего, что разрушает человека изнутри.

Кому можно не поститься

От поста полностью освобождены дети до полового созревания и люди с тяжёлыми заболеваниями. Временно могут не держать пост больные, путешественники, беременные и кормящие женщины, а также женщины в период менструации и послеродового восстановления.

Пропущенные по уважительным причинам дни нужно восполнить позже или компенсировать помощью нуждающимся.

Что запрещено в дневное время

В светлое время суток нельзя есть и пить, курить (включая вейпы), вступать в интимные отношения, намеренно вызывать рвоту. Если человек съел или выпил что-то по забывчивости, пост не нарушается. А вот намеренное нарушение требует искупления.

Разрешено чистить зубы, если не глотать пасту. Принимать пищу можно до рассвета (сухур) и после захода солнца (ифтар).

Что рекомендуют есть на сухур и ифтар

Сухур — утренний приём пищи до рассвета. Лучше есть ближе к восходу, чтобы организм был готов ко дню поста. Даже стакан воды считается сухуром. Пропуск не нарушает пост, но лишает дополнительной духовной награды.

Ифтар — вечернее разговение. Начинают с воды и фиников или лёгкой еды, потом читают молитву и только затем приступают к основной трапезе. Это время семейного единства и заботы о ближних.

Милостыня в Рамадан

В этом году Совет муфтиев России установил размер фитр-садака (обязательной милостыни) для малоимущих — 250 рублей, для людей со средним достатком — 800 рублей, для состоятельных — от 1,3 тысячи рублей.

Фидия — искупительная милостыня для тех, кто не может держать пост по состоянию здоровья. Её размер — 400 рублей за каждый пропущенный день.

Завершится Рамадан праздником Ураза-байрам, который в 2026 году отметят 20 марта.