сегодня 12:50
проиcшествия

В Новосибирске на перекрёстке столкнулись две иномарки — одна из них вспыхнула и сгорела дотла

Фото: Сиб.фм / Густаво Зырянов
Днём 18 февраля на пересечении улиц Сибиряков-Гвардейцев и Покрышкина произошло ДТП, после которого один из автомобилей полностью выгорел. Кадры с места происшествия опубликовал телеграм-канал АСТ-54 Black.

Седан Volkswagen Polo оказался полностью охвачен огнём. Второй участник аварии — компактвэн Toyota FunCargo — получил повреждения передней части. По предварительным данным, возгорание произошло после столкновения.

В ГУ МЧС России по Новосибирской области готовят официальный комментарий, подробности выясняются.

Кристина Уколова
Журналист

