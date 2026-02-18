В Новосибирске на перекрёстке столкнулись две иномарки — одна из них вспыхнула и сгорела дотла

Днём 18 февраля на пересечении улиц Сибиряков-Гвардейцев и Покрышкина произошло ДТП, после которого один из автомобилей полностью выгорел. Кадры с места происшествия опубликовал телеграм-канал АСТ-54 Black.

Седан Volkswagen Polo оказался полностью охвачен огнём. Второй участник аварии — компактвэн Toyota FunCargo — получил повреждения передней части. По предварительным данным, возгорание произошло после столкновения.

В ГУ МЧС России по Новосибирской области готовят официальный комментарий, подробности выясняются.