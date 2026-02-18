82.76% -1.2
сегодня 17:11
общество

В Новосибирске после вмешательства прокуратуры открыли центр реабилитации для детей и взрослых с инвалидностью

Фото: Сиб.фм
В 2025 году к прокурору Новосибирской области обратились больше 30 семей с одной и той же проблемой — острейшей нехваткой мест для реабилитации детей и взрослых с ограниченными возможностями здоровья. Ситуация сдвинулась с мёртвой точки только после вмешательства надзорного ведомства.

По итогам проверок и совещаний с участием вице-губернатора по социальным вопросам региональный Минтруд принял решение создать новое учреждение с полустационарными отделениями. Для взрослых старше 18 лет открыли 70 мест с двухсменным режимом работы и курсом реабилитации на пять месяцев. Для детей-инвалидов предусмотрели 16 мест с шестимесячным курсом.

Кроме того, по инициативе прокуратуры мэрия Новосибирска выделила деньги на ремонт и открытие ещё одного полустационарного отделения для взрослых на базе подведомственного учреждения.

В итоге десятки семей получили доступ к социально-бытовым, медицинским, психологическим и педагогическим услугам. Новый центр площадью более двух тысяч квадратных метров уже работает, его помещения оснащены всем необходимым. Реабилитацию прошли больше 50 детей и взрослых.

В прокуратуре обещают продолжать работу в этом направлении.

Кристина Уколова
Журналист

